Украинский защитник немецкого Вупперталера Иван Ермачков продолжит карьеру в Вердере, сообщает Transfermartk.

Защитник сборной Украины продолжит карьеру в Бундеслиге – презентация состоится уже на этой неделе

18-летний оборонец подписал с бременцами контракт сроком на два года с опцией продления еще на сезон. Предполагается, что Ермачков будет работать с U-23, но сможет тренироваться и с основой, то есть получит возможность проявить себя и будет иметь шанс пробиться в главную команду.

Ранее его агент Павел Железов сообщал, что переговоры относительно потенциального трансфера Ивана велись также с Фрайбургом, Ганновером, Гамбургом, Хольштайном, Шальке и Нюрнбергом. В итоге победил Вердер.

Напомним, Ермачков – воспитанник Колоса. В Вупперталер U-19 перебрался в августе 2022 года. В текущем сезоне провел за команду 20 матчей, в которых забил 2 гола. За сборную Украины U-19 в 3 поединках оформил 1 мяч.

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