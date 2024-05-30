Главный тренер Карло Анчелотти размышляет над тем, как разместить на поле лучших игроков.

Мадридцы вскоре должны объявить о трансфере Килиана Мбаппе. Из-за прихода француза нарушится баланс и иерархия, которая была в кампании 2023/24. Руководству Реала придется думать о том, что делать с Родриго, которому не будет хватать место в основе.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Карло Анчелотти не хочет отпускать 23-летнего бразильца из команды и видит его частью своих планов. Наставник Реала готов продать Эдера Милитао и вернуться Орельену Чуамени в защиту, а Беллингем будет перемещен в полузащиту. Такие изменения в схеме предоставят место для Родриго в атаке вместе с Мбаппе и Винисиусом.

Напомним, 23-летний бразилец присоединился к "сливочным" в 2019 году из Сантоса. В общем вингер сыграл за мадридцев в 215 матчах, забив 54 и отдав 41 ассист.

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