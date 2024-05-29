Ньюкасл начал чистку, не получив путевку в еврокубки по итогам кампании 2023/24.

"Сороки" на официальном сайте объявили о завершении контрактов пяти игроков, которые свободно могут искать новое место работы.

Манчестер Юнайтед официально совершил первую продажу лета – за копейки отпустили игрока к Трубину

– 30-летний голкипер Лорис Кариус. Неудачник киевского финала ЛЧ провел в Ньюкасле два сезона, выполняя функции второго-третьего вратаря. 2 матча, 6 пропущенных мячей.

– 32-летний защитник Пол Даммет. Один из символов современного Ньюкасла. Провел в структуре клуба 23 года. 213 матчей, 4 гола.

– 24-летний защитник Келл Уоттс. Воспитанник "сорок", но не такой знаковый. За первую команду отыграл всего 16 минут, скитаясь по арендам.

– 32-летний хавбек Джефф Хендрик. Провел один сезон, затем постоянно отправлялся в аренды. За Ньюкасл сыграл 27 матчей, оформил 3 гола и один ассист.

– 34-летний хавбек Мэтт Ритчи. Еще один мегаветеран "сорок". 8 лет в клубе, 25 голов+32 ассиста в 215 матчах.

Напомним, Ньюкасл финишировал на седьмой строчке АПЛ, но победа МЮ в Кубке Англии лишила команду Эдди Хау даже Лиги конференций. Это явно не тот результат, на который рассчитывали саудовские владельцы "сорок".

Почему АПЛ впервые за 4 года без финала Лиги чемпионов – Лунин стал одной из главных причин