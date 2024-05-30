"Чемпионат этого года, несмотря на все обстоятельства, стал интереснее, непредсказуемым. Неожиданных результатов хватало – объяснил бы это тем, что тренеры проводили качественную работу по изучению соперников. Каждый мог обыграть каждого.

Григорчук получил серьезные проблемы в Черноморце – в команде осталось меньше десяти футболистов

Например, мы дважды обыграли Полесье, будущего участника еврокубков, на выезды побеждали с крупным счетом команду, которую возглавляет главный тренер олимпийской сборной Украины, но дважды за сезон нас смогли обыграть Ворскла и Верес. Посмотрите, как едва не спасся Минай и какая до последнего тура шла борьба за выход в Европу.

Я веду к тому, что многим клубам не хватало стабильности. Мы – не исключение. Были на это и объективные причины. В первом круге на некоторое время из-за травмы потеряли Ореста Кузыка, во второй – играли без Ильи Путри и Йона Шпорна. Но если говорить о каких-то положительных моментах, то безусловно вспомню о возвращении в полуфинал Кубка Украины. 10 лет нас там не было. И я считаю, что мы дали достойный бой команде, что потом выиграла трофей.

Планируем ли в дальнейшем сотрудничать с Романом Григорчуком? Сейчас тренерский штаб находится в отпуске. При этом мы в стадии диалога с Романом Иосифовичем. Желание продолжить сотрудничество есть, оно обоюдное. Но давайте дождемся результата нашего диалога. Ничего скрывать не собираемся. Вся информация появится на наших официальных источниках.

Относительно того, что в команде осталось меньше 10 игроков... Действительно, у некоторых футболистов срок соглашения с нашим клубом завершается в конце мая, у кого-то – в конце июня. Но это не означает, что все они покинут наш клуб. Есть игроки, с которыми продолжаются переговоры по продлению действия контракта. О тех, кто покинет наш клуб, и о тех, кто с нами продолжит соглашение – обо всех напишем.

Продолжается работа и по усилению Черноморца. Мы тот клуб, что не может не ставить амбициозные цели на чемпионат и кубок. Но сейчас я не могу вам сказать, что мы следим за такими-то игроками. А если не удастся договориться? Не будем подставлять ни себя, ни игроков. Согласуем, подпишем – сразу сообщим. Комментировать сплетни и слухи – не мой стиль. Мы активно работаем с юношеской командой Черноморца – там есть ребята, способные усилить взрослую команду. Наиболее талантливые и трудолюбивые обязательно получат свой шанс", – сказал Мисюра в комментарии Tribuna.

Напомним, Черноморец по итогам сезона финишировал на двенадцатой строчке УПЛ.

"Починаєш думати про містику": кіпер Вереса про дивного аргентинця в Карпатах, міні-армію вдома і кохану з Верес TV