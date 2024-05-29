Прокуратура Исландии возобновила рассмотрение дела в отношении игрока Дженоа – его обвиняют в сексуальном насилии. Об этом сообщает Fanpage.

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Девушка, с которой Альберт Гудмундссон познакомился в ночном клубе в Рейкьявике, прошлым летом обратилась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах со стороны футболиста.

После этого 26-летнего игрока отстранили от выступлений за сборную Исландии. Он провел два матча за национальную команду в марте этого года, поскольку расследование было временно приостановлено.

Альберт даст показания в суде осенью. Его обвиняют по статье 194 уголовного кодекса Исландии – она предусматривает тюремное заключение на срок от 1 года до 16 лет.

Напомним, Гудмундссон в составе национальной команды участвовал в игре против сборной Украины в плей-офф отбора к Евро-2024. Вингер забил гол-красавец, но команда Реброва смогла победить 2:1.

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