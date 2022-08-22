Отношения между футболистами и болельщиками Атлетико далеко не идеальны.

Напряженный инцидент произошел вчера, когда "матрасники" в родных стенах уступили Вильярреалу (0:2).

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Ряд игроков выполнял беговые упражнения после финального свистка, а кучка фанатов еще наблюдала за этим с трибун. Защитнику Марио Эрмосо не понравилось, что представители радикальной группы Frente Atleti начали громко оскорблять Антуана Гризманна. Игрок Атлетико перепрыгнул заграждение и хотел было лезть на трибуны для выяснения отношений. Впрочем, его вовремя оттащили партнеры под ливень пластиковых бутылок и разного мусора, полетевшего от собственных фанатов.

Mario Hermoso clashed with Atleti supporters after their loss to Villarreal tonight.



Spanish media reports that the defender was backing Griezmann after he received insults and abusive chants. pic.twitter.com/CiOSiRJDIn — EuroFoot (@eurofootcom) August 21, 2022

Ультрас Атлетико всегда неоднозначно относились к Эрмосо, поскольку тот воспитывался в структуре принципиального соперника – Реала. 27-летний защитник получил порцию оскорблений и в этот раз.

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