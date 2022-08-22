Игрок Атлетико лез драться с собственными ультрас на трибунах – фанаты оскорбляли партнера и вспомнили прошлое в Реале
Отношения между футболистами и болельщиками Атлетико далеко не идеальны.
Напряженный инцидент произошел вчера, когда "матрасники" в родных стенах уступили Вильярреалу (0:2).
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Ряд игроков выполнял беговые упражнения после финального свистка, а кучка фанатов еще наблюдала за этим с трибун. Защитнику Марио Эрмосо не понравилось, что представители радикальной группы Frente Atleti начали громко оскорблять Антуана Гризманна. Игрок Атлетико перепрыгнул заграждение и хотел было лезть на трибуны для выяснения отношений. Впрочем, его вовремя оттащили партнеры под ливень пластиковых бутылок и разного мусора, полетевшего от собственных фанатов.
Ультрас Атлетико всегда неоднозначно относились к Эрмосо, поскольку тот воспитывался в структуре принципиального соперника – Реала. 27-летний защитник получил порцию оскорблений и в этот раз.
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