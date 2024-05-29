Украинец пропустил 2 дня тренировок из-за гриппа с лихорадкой. Во вторник вечером врачи Реала дали Лунину разрешение вернуться к занятиям.

"Мы в финале ЛЧ благодаря Лунину": Куртуа – о матче с Боруссией, минуте славы украинца и решении Анчелотти

Впрочем, сегодня 25-летний голкипер работал только индивидуально, сообщает COPE. Это осторожность, чтобы Андрей не заразил партнеров. На сегодняшний день запланировано еще одно обследование. В худшем случае украинец останется на базе вплоть до субботы и полетит в Лондон отдельно. Медштаб Реала не хочет допускать даже минимальные риски перед финалом ЛЧ. Вся делегация мадридцев отправляется уже завтра.

Эти обстоятельства усугубляют и без того пессимистический прогноз для Лунина. Испанские СМИ убеждены, что 1 июня на Уэмбли против Борусии Д ворота Реала будет защищать Тибо Куртуа.

Вильярреал "обвиняет" Довбика в травме Серлота, Цыганков стал "канониром", реакция Лунина на фейл Куртуа