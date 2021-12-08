"Вчинити як П'янетті" – одна з найпоширеніших приказок мешканців Ломбардії у відчайдушні часи: чи то під час кризи, безробіття, чи від недовіри до інститутів. Вона означає дати волю своєму гніву і виправити ситуацію найрадикальнішим способом – убивством. На початку XX століття місцевий житель Сімоне П'янетті таким чином помстився багатьом своїм недоброзичливцям і став національним героєм. Більшість жителів Ломбардії вважають його "місцевим Робіном Гудом" – недарма відразу після його втечі на вулицях дрібних містечок навколо Бергамо почали з'являтися фрази "Хай живе П'янетті! Він потрібен кожному місту".

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П'янетті народився з вродженим почуттям справедливості, і в юності навіть вистрілив у рідного батька через суперечку щодо спадщини. Якимось дивом Сімоне не потрапив у ціль, але ця подія змусила його вирушити з батьківського дому до США – частково в пошуках кращого життя, частково – через усну домовленість з місцевими органами тодішньої поліції. У Нью-Йорку П'янетті вступив до загону анархістів і заснував компанію з імпорту вина та фруктів. Проте місцева мафія зажадала частку з прибутку в обмін на захист, і молодий італієць вирішив звернутися до органів. Його донос призвів до арешту десятка мафіозі, які нічого не підозрювали, але коштував життя напарнику Антоніо Феррарі. Так П'янетті був змушений повернутися до Італії.

Після повернення він виявив, що в рідній Ломбардії процвітають пуританські звичаї, які дуже контрастували на тлі світського Нью-Йорка. Але в долині Валь-Брембана зміни витали не тільки в повітрі: у сусідньому місті Сан-Пеллегріно-Терме відкрилося казино, і П'янетті вирішив розвинути цей напрямок. Він одружився з Карлоттою Маріні (з якою матиме, за різною інформацією, від семи до дев'яти дітей) і відкрив таверну недалеко від міста Камерата-Корнелло. Це була таверна, в якій – о господи! – люди могли вільно танцювати. Спочатку справи сімейства йшли добре, але згодом місцеві жителі почали бойкотувати заклад. Причиною стали чутки про те, що Сімоне П'янетті – розпусник, анархіст і антиклерикал. Вони підкріплювалися непрямими доказами: Сімоне був єдиним мешканцем Камерати-Корнелло, який не відвідує церкву по неділях.

У результаті герой цієї розповіді закрив таверну, і на гроші, що залишилися, переїхав із сім'єю в сусіднє місто Сан-Джованні-Б'янко. На новому місці він відкрив електричний млин, сучасний на той час витвір. Через деякий час на місто обрушилися випадки захворювання пелагрою, і місцеві жителі всерйоз вважали, що причиною цього стало борошно П'янетті. Його продукція була прозвана "борошном диявола", і податковий інспектор змусив Сімоне визнати себе банкрутом.

Зневажений всіма Сімоне зізнавався своїм близьким про суїцидальні думки. Але пізніше бізнесмен, натхненний діями сербського націоналіста Гаврила Принципа (який 28 червня 1914 року вбив ерцгерцога Франца Фердінанда), склав власний план помсти. Він вирішив знищити всіх своїх ворогів фізично.

Двома тижнями потому 56-річний П'янетті вийшов рано вранці на полювання, і в його кишені лежала записка з переліком 40 потенційних жертв.

Доктор Доменіко Моралі не повинен був стати його першою жертвою. П'янетті об'їздив усю Ломбардію у пошуках пріоритетніших кандидатур на дебютну кулю, але не застав їх на місцях. Тому пішов униз за списком. Лікарю перепало за хибний діагноз синові Сімоне – Арістіде. У хлопчика запалився апендикс, хвороба переросла у перитоніт, тому що Доменіко Моралі поставив неправильний діагноз. У бергамській лікарні з П'янетті зажадали 2000 лір за лікування, а це була величезна сума на той час. Грошей у сім'ї не знайшлося, і син Сімоне помер...

Моралі схопив дві кулі в груди.

Наступний маршрут проліг до будинку Крістофоро Мандзоні, мера Камерати-Корнелло. Не заставши його там, П'янетті вирушив у мерію. Мандзоні був відсутній і у мерії, але Сімоне натрапив на міського клерка та секретаря Абрамо Джудічі та його 27-річну доньку Валерію. Перший був причетний до закриття його таверни, друга – до висміювання після того, як таверну зачинили. Обоє отримали по кулі.

Чоботар і світовий суддя (цікаво, як він поєднував обидві справи?) Джованні Гіларді був убитий у себе вдома за те, що був найкращим другом Джудічі; він так і не встиг доїсти свій обід. Дружина Гіларді уникла вбивства, благаючи пощади на колінах.

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Але різанина триває. Наступне подвійне вбивство трапляється на території парафії Санта-Марія-Ассунта: жертвою зневіреного П'янетті стали священик Стефано Філіппі і парафіянин Джованні Джупоні. "О, синьйоре П'янетті, що ви робите в цих чудових краях?", – запитав Джованні при першому погляді на свого майбутнього вбивцю. Сімоне вказав на священика і відповів: "Він знає, що [я тут роблю]". У той момент із триствольної гвинтівки вилітає куля: Філіппі падає на землю, а Джупоні робить кілька кроків у спробі втекти. Але куля наздоганяє і його. Синьйор Гусмаролі, який стояв поруч, втрачає свідомість, і, здається, саме це рятує йому життя.

За що ж П'янетті застрелив священика та простого обивателя церкви? Перший назвав таверну злачним місцем і наполіг щодо заборони танців на всій муніципальній території, оскільки вважав це дійство таким, що суперечить християнським принципам. Другий, як муніципальний чиновник, свого часу відмовив Сімоне у дозволі на підключення таверни до водопроводу і, власне, водопостачання.

Сьомою та останньою жертвою месника у селі Кантальто стала бідна селянка Катерина Мілезі на прізвисько Нелла. Вона заборгувала П'янетті мішечок борошна і розпускала про нього чутки, за що отримала свою кулю. Торкатися дев'ятирічного онука жінки вбивця не став, і після цього назавжди остудив свою зброю... На всі ці вбивства знадобилося лише три години.

На пошуки П'янетті з Бергамо залучили близько 40 карабінерів, але Сімоне вдалося втекти і сховатися в горах, незважаючи на дуже гідну нагороду за його затримання: початкова сума у розмірі 1000 лір зросла вп'ятеро. Весь цей час правоохоронці вираховували та охороняли всіх ворогів Сімоне, тоді як жителі Сан-Джованні-Б'янко барикадувалися у своїх домівках.

Через два тижні після того, як пошуки не дали результату, влада дозволила Ніно, сину П'янетті, вирушити в гори, щоб зустрітися зі своїм батьком і переконати його здатися. Ніно знайшов батька і передав йому два листи: від дружини та найкращого друга на ймення Бортоло Белотті. Останній радив йому здатися владі, і це прохання засмутило бунтаря. П'янетті відповів своєму синові: "Вони ніколи не знайдуть мене – ані живим, ані мертвим".

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Місцеві пастухи вважали Сімоне героєм, часто ділилися з ним їжею та дахом. У зв'язку з цим двох пастухів – братів Джорджо і Карло Манцоні – було засуджено до року в'язниці (пізніше термін скоротили вдвічі) за неправдиві свідчення карабінерам і допомогу злочинцеві.

Зі стартом Першої світової війни громадськості та карабінерам стало не до затримання П'янетті, якого суд заочно засудив до довічного ув'язнення.

Тіло Сімоне П'янетті не знайдене досі, а його родичі не клопотали щодо отримання свідоцтва про смерть. Для закону і для італійської держави П'янетті все ще живий, навіть якщо в лютому 2021-го року йому виповниться 164.

Ліберальне мислення в закритій та консервативній Ломбардії зробило його анархістом та революціонером. Танці, таверни, електричні млини виявилися надто авангардними для менталітету людей тогочасного провінційного регіону.

"Історія мого прадіда має навчити можновладців, що людям потрібно допомагати, а не пригнічувати їх", – говорить зараз Деніс П'янетті. Банер ультрас-угруповання "Загін П'янетті" із зображенням "ломбардійського Робіна Гуда" служить нагадуванням усім італійським мракобісам і є даниною пам'яті самопроголошеному вершнику правосуддя, пристрасті навколо якого не вщухають навіть 107 років потому.

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