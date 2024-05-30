Главный тренер Реала Карло Анчелотти признался, что до сих пор следит за своей бывшей командой.

"Я наблюдаю за Миланом издалека и с любовью. Оттуда вернулся выдающийся Браим Диас, а еще в составе ”россонери“ есть такой великий талант, как Леау.

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Иногда его нужно стукнуть. Если бы он был моим игроком, я бы бил его каждый день", – цитирует Анчелотти football-italia.

Напомним, что Карло Анчелотти тренировал Милан с 2001 по 2009 годы. Под руководством специалиста "россонери" выиграли дважды Лигу чемпионов, добыли титул чемпиона Италии и пополнили свою коллекцию еще пятью трофеями.

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