Розбірки у Болоньї – ультрас увірвалися до роздягальні та пригрозили гравцям розправою за жахливі результати
Фанати Болоньї вирішили додати команді мотивації задля подолання ігрової кризи на старті сезону.
Після 8 турів "россоблу" набрали всього 6 очок та йдуть поблизу зони вильоту. Керівництво звільнило Сінішу Міхайловіча, а на його місце запросило Тьягу Мотту.
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Новий тренер також розпочав невдало – поразки від Емполі (0:1) та Ювентуса (0:3). Вчора близько опівдня 15 ультрас Болоньї прийшли на базу команди та влаштували півгодинну розмову на підвищених тонах прямо в роздягальні. Corriere dello Sport наводить промовистий уривок діалогу Мотти та фанатів:
– Нас не влаштовують результати команди і ставлення гравців на полі. Це востаннє, коли ми приходимо сюди з добрими намірами.
– Це що, погроза?
– Це тобі не Спеція, тут все по-іншому.
Додамо, що сьогодні Болонья прийматиме ще один кризовий клуб – Сампдорію, яка з 2 очками взагалі йде на дні таблиці.
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