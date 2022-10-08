Після 8 турів "россоблу" набрали всього 6 очок та йдуть поблизу зони вильоту. Керівництво звільнило Сінішу Міхайловіча, а на його місце запросило Тьягу Мотту.

Гравець Атлетіко ліз битися з власними ультрас на трибунах – фанати ображали партнера і пригадали минуле у Реалі

Новий тренер також розпочав невдало – поразки від Емполі (0:1) та Ювентуса (0:3). Вчора близько опівдня 15 ультрас Болоньї прийшли на базу команди та влаштували півгодинну розмову на підвищених тонах прямо в роздягальні. Corriere dello Sport наводить промовистий уривок діалогу Мотти та фанатів:

– Нас не влаштовують результати команди і ставлення гравців на полі. Це востаннє, коли ми приходимо сюди з добрими намірами.

– Це що, погроза?

– Це тобі не Спеція, тут все по-іншому.

Додамо, що сьогодні Болонья прийматиме ще один кризовий клуб – Сампдорію, яка з 2 очками взагалі йде на дні таблиці.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд