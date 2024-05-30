Форвар Миная Артур Ременяк по итогам сезона не сумел с командой удержаться в элите и вылетел в Первую лигу. Однако, у 23-летнего футболиста есть шанс остаться в высшем дивизионе, ведь он попал на радары сразу двух клубов УПЛ.

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По информации Sportarena, Ременяк является объектом интереса Карпат и Александрии.

Напомним, Артур – воспитанник Львова, за который и дебютировал в чемпионате Украины. Летом 2023-го присоединился к Минаю, где после прихода Желько Любеновича стал одним из открытий команды (в первом круге выходил лишь 4 раза на замену).

Всего в сезоне, что прошел, провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с закарпатцами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

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