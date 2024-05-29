Хави лишь недавно покинул Барселону, а уже имеет вариант для дальнейшей работы.

"Кулес" решили не продолжать сотрудничество с 44-летним испанским специалистом. Барселона уволила Хави и уже назначила нового тренера, которым стал Ганс-Дитер Флик.

Барселона официально назначила Флика главным тренером

Фигура Хави привлекает внимание со стороны европейских клубов. Аякс, Милан и Манчестер Юнайтед неофициально спрашивали испанца о его будущем. Как сообщает AS, в услугах бывшего тренера Барселоны серьезно заинтересована Южная Корея, которая хочет, чтобы именно Хави готовил команду к ЧМ-2026.

Впрочем, специалист не планирует возвращаться к работе в ближайшее время. Испанец хотел бы отдохнуть как минимум год.

Напомним, Хави проработал с Барселоной с ноября 2021 года. Под его руководством "блаугранас" завоевали титул чемпиона Испании и Суперкубок.

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