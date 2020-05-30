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"Разбили дорогу на две части": Бабич рассказал о подготовке к матчу с Карпатами

09:17 32 Читати українською
"Разбили дорогу на две части": Бабич рассказал о подготовке к матчу с Карпатами
Карпаты – Мариуполь / Фото из открытых источников

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поразмыслил о будущем противостоянии с "зелено-белыми".

 

"Мы с самого начала строили тренировочный план с прицелом на 30 мая. Мы всё успели, весь объем работы выполнили. Понятно, что еще не в оптимальной физической форме.

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По ходу чемпионата, с первых матчей команда будет набирать, приходить в своё игровое состояние. Если бы рестарт чемпионата был отложен, то 30 мая мы провели бы спарринг с Зарей. Но ничего страшного – мы работали в недельном цикле и провели двустороннюю игру. Все в равных условиях.

Во Львов едем автобусом с соблюдением всех необходимых медико-эпидемиологических норм. Разбили нашу дорогу на две части. Сначала – в Киев. Там ночуем и сдаем тесты. А потом переезжаем во Львов и там уже готовимся непосредственно к матчу с Карпатами", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, поединок Карпат и Мариуполя состоится 31 мая в 14:00. После 23-х туров Мариуполь с 25 очками занимает второе место второй шестерки, Карпаты с 14 пунктами – откровенный аутсайдер.

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Заря Заря Карпаты - Мариуполь Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
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