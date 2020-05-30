"Разбили дорогу на две части": Бабич рассказал о подготовке к матчу с Карпатами

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поразмыслил о будущем противостоянии с "зелено-белыми".

"Мы с самого начала строили тренировочный план с прицелом на 30 мая. Мы всё успели, весь объем работы выполнили. Понятно, что еще не в оптимальной физической форме.

Александрия – Заря: анонс матча УПЛ

По ходу чемпионата, с первых матчей команда будет набирать, приходить в своё игровое состояние. Если бы рестарт чемпионата был отложен, то 30 мая мы провели бы спарринг с Зарей. Но ничего страшного – мы работали в недельном цикле и провели двустороннюю игру. Все в равных условиях.

Во Львов едем автобусом с соблюдением всех необходимых медико-эпидемиологических норм. Разбили нашу дорогу на две части. Сначала – в Киев. Там ночуем и сдаем тесты. А потом переезжаем во Львов и там уже готовимся непосредственно к матчу с Карпатами", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, поединок Карпат и Мариуполя состоится 31 мая в 14:00. После 23-х туров Мариуполь с 25 очками занимает второе место второй шестерки, Карпаты с 14 пунктами – откровенный аутсайдер.

Колос – Десна, СК Днепр-1 – Олимпик: анонс матчей УПЛ