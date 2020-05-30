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"Розбили дорогу на дві частини": Бабич розповів про підготовку до матчу з Карпатами

09:17 284 Читать на русском
"Розбили дорогу на дві частини": Бабич розповів про підготовку до матчу з Карпатами
Карпати – Маріуполь / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поміркував щодо майбутнього протистояння з "зелено-білими".

 

"Ми з самого початку будували тренувальний план з прицілом на 30 травня. Ми все встигли, весь обсяг роботи виконали. Зрозуміло, що ще не в оптимальній фізичній формі.

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По ходу чемпіонату, з перших матчів команда буде набирати, приходити до свого ігрового стану. Якби рестарт чемпіонату був відкладений, то 30-го травня ми провели б спаринг з Зорею. Але нічого страшного – ми працювали у тижневому циклі і провели двосторонню гру. Всі у рівних умовах.

До Львова їдемо автобусом з дотриманням всіх необхідних медико-епідеміологічних норм. Розбили нашу дорогу на дві частини. Спочатку – до Києва. Там ночуємо і здаємо тести. А потім переїжджаємо до Львова і там вже готуємося безпосередньо до матчу з Карпатами", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, поєдинок Карпат і Маріуполя відбудеться 31 травня о 14:00. Після 23-х турів Маріуполь з 25 очками посідає другу сходинку другої шістки, Карпати з 14 пунктами – відвертий аутсайдер.

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Карпати - Маріуполь Карпати Карпати Маріуполь Маріуполь Зоря Зоря Олександр Бабич Олександр Бабич
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