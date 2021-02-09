Еще трое людей пополнили список подозреваемых, которые могли быть причастны к потере легендарного аргентинца, сообщает ESPN.

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Первый – это писхолог Карлос Диас, который работал с Марадоной в течение нескольких месяцев перед смертью. Также подозревают медсестру Даяну Хиселу Мадрид и медбрата Рикардо Альмирона, которые непосредственно ухаживали за чемпионом мира после операции на мозге. Их халатность могла стать одним из факторов резкого ухудшения состояния Марадоны. Такую же статью инкриминируют нейрохирургу Леопольдо Луке и психиатру Агустине Косачев.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября прошлого года после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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