"Наследие – это последняя из моих мыслей сейчас. Лучше бы я голодал всю жизнь, чем это горе. Мы все, его дети, были собраны вокруг отца. Сегодня ситуация настолько запутанная, что я не могу позволить себе говорить лишнее. Кроме того, продолжается расследование.

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В Аргентине выходит много ложных версий о его семье. Я уважаю определенный вид борьбы за свои права, но вы должны делать это по-человечески. Когда вы выходите на кладбище со своим адвокатом и прессой, чтобы попросить эксгумацию тела через 48 часов после смерти человека – это отстой. Я этого не принимаю. Я уважаю людей, которые действуют по правильным процедурам. Я всегда говорил, что если они являются моими братьями, то всех их примут с распростертыми объятиями. Но вы не можете вести войну, потому что моего отца уже нет. Он не может защитить свое имя", – приводит слова Марадоны-младшего Football Italia.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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