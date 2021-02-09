Розслідування смерті Марадони: список підозрюваних поповнився ще трьома особами
Процес з'ясування обставин смерті Дієго Марадони набуває все більших масштабів.
Ще троє осіб поповнили список підозрюваних, які могли бути причетними до втрати легендарного аргентинця, повідомляє ESPN.
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Перший – це писхолог Карлос Діас, який працював з Марадоною упродовж кількох місяців перед смертю. Також підозрюють медсестру Даяну Хіселу Мадрид і медбрата Рікардо Альмірона, які безпосередньо доглядали за чемпіоном світу після операції на мозку. Їхня халатність могла стати одним з факторів різкого погіршення стану Марадони. Таку ж статтю інкримінують нейрохірургу Леопольдо Луке и психіатру Агустині Косачев.
Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада минулого року після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.
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