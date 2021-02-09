Ще троє осіб поповнили список підозрюваних, які могли бути причетними до втрати легендарного аргентинця, повідомляє ESPN.

"Краще б я голодував усе життя, ніж це горе": Марадона-молодший не збирається вести брудну війну за спадок батька

Перший – це писхолог Карлос Діас, який працював з Марадоною упродовж кількох місяців перед смертю. Також підозрюють медсестру Даяну Хіселу Мадрид і медбрата Рікардо Альмірона, які безпосередньо доглядали за чемпіоном світу після операції на мозку. Їхня халатність могла стати одним з факторів різкого погіршення стану Марадони. Таку ж статтю інкримінують нейрохірургу Леопольдо Луке и психіатру Агустині Косачев.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада минулого року після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

Втрата Бога, крадіжка "Золотого м'яча", кінець прокляття і бунт на шхуні Барса – яким був 2020 рік для світового футболу