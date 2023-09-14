Трое игроков мадридского Реала арестованы за разглашение секретов сексуального характера несовершеннолетней. Их личности не раскрываются.

Об аресте трёх игроков Реала сообщил El Confidencial. 6 сентября мать несовершеннолетней девочки сообщила властям, что игрок Реала записал с ее дочерью сексуальное видео и поделился им со своими партнерами по команде. События могли произойти в канарском муниципалитете Моган.

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Причастные к этому инциденту были арестованы сегодня утром и доставлены в полицейские участки для расследования. Преступление, в котором их обвиняют, заключается в разглашении секретов сексуального характера. Следователи конфисковали их мобильные телефоны на проверку.

Сообщается, что в инциденте задействованы игроки молодёжной команды "бланкос". В частности, главный обвиняемый является игроком третьей команды мадридского клуба. Однако источник не исключает причастность к этому делу игроков первой команды Реала.

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