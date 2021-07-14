Нападающий "красных дьяволов" вскоре сделает операцию на плече, информирует The Telegraph.

"Я могу забивать пенальти даже во сне, так почему ошибся именно сейчас?": Рашфорд – о своем провале в финале Евро

Травма беспокоила Рашфорда еще с прошлого года, однако он решил потерпеть до Евро. Восстановление после хирургического вмешательства займет около 12 недель. Это означает, что форвард пропустит не только стартовые туры АПЛ, но и Лиги чемпионов.

Добавим, что в прошлом сезоне Рашфорд провел 57 матчей, отличился 21 голом и 15 ассистами.

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