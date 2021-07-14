Рашфорд вынужден ложиться под нож после Евро – звезда Манчестер Юнайтед вылетит до Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед вынужден мириться с потерей Маркуса Рашфорда на стартовый отрезок сезона.
Нападающий "красных дьяволов" вскоре сделает операцию на плече, информирует The Telegraph.
"Я могу забивать пенальти даже во сне, так почему ошибся именно сейчас?": Рашфорд – о своем провале в финале Евро
Травма беспокоила Рашфорда еще с прошлого года, однако он решил потерпеть до Евро. Восстановление после хирургического вмешательства займет около 12 недель. Это означает, что форвард пропустит не только стартовые туры АПЛ, но и Лиги чемпионов.
Добавим, что в прошлом сезоне Рашфорд провел 57 матчей, отличился 21 голом и 15 ассистами.
10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии