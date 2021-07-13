"Я даже не знаю, с чего начать. Не знаю, как описать словами то, что чувствую в данный момент. У меня был сложный сезон. Думаю, все и так это видели. Возможно, я подошел к финалу, не имея полной уверенности в себе. Я всегда настраивался на пенальти, но на этот раз чувствовал, что что-то не так. Я сделал длинную паузу, чтобы дать себе время, и, к сожалению, результат получился не таким, как я хотел. Я чувствовал, что подвел партнеров. Я чувствовал, что подвел всех.

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Пенальти – это все, чего я только просил, чтобы помочь команде. Я могу забивать пенальти даже во сне, так почему я ошибся именно сейчас? Этот вопрос крутится в моей голове с того момента, как я ударил по мячу. Возможно, нет соответствующих слов, чтобы описать это.

Финал. 55 лет. 1 пенальти. История. Я могу только попросить прощения. Я хотел бы, чтобы все сложилось иначе. Пока я продолжаю извиняться, я хотел бы выделить партнеров по сборной. Это лето – один из лучших сборов в моей жизни, и вы все сыграли роль в этом. У нас сложилось непоколебимое братство. Твой успех – это мой успех. Твоя ошибка – это моя ошибка.

Я рос в виде спорта, в котором нужно ждать, что о тебе напишут. Это и цвет кожи, и место, где я вырос, и с недавнего времени то, как я провожу время за пределами поля. Я могу хоть весь день выслушивать критику в адрес моей игры. Мой пенальти не был достаточно хорошим, мяч должен был оказаться в сетке. Но я никогда не стану просить прощения за то, кем являюсь, за то, откуда я вышел.

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Никогда я не чувствовал большей гордости, чем в момент, когда надевал футболку с тремя львами на груди, когда видел семью на трибунах, которая поддерживает меня рядом с десятками тысяч других людей. Я мечтал о таком. Сегодня я чаще получал сообщения со словами поддержки, а слова с Уитингтона почти довели меня до слез. Сообщество, которое всегда принимало в свои объятия, продолжает поддерживать меня.

Я – Маркус Рашфорд, мне 23 года. Я темнокожий парень с Уитингтона и Уайтеншо, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего не останется, то будет это. Спасибо за все добрые слова. Я вернусь сильнее. Мы вернемся сильнее", – написал Рашфорд в Twitter.

Добавим, что форвард Манчестер Юнайтед первым среди англичан ошибся в послематчевых пенальти против Италии. Затем Санчо и Сака повторили эту неудачу, похоронив надежды на победу. После финала Евро все трое подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

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