Нападник "червоних дияволів" незабаром зробить операцію на плечі, інформує The Telegraph.

"Я можу забивати пенальті навіть уві сні, то чому схибив саме зараз?": Рашфорд відреагував на свій провал у фіналі Євро

Травма турбувала Рашфорда ще з минулого року, однак він вирішив потерпіти до Євро. Відновлення після хірургічного втручання триватиме близько 12 тижнів. Це означає, що форвард пропустить не лише стартові тури АПЛ, а й Ліги чемпіонів.

Додамо, що в минулому сезоні Рашфорд провів 57 матчів, відзначився 21 голом та 15 асистами.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині