Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд отличился хорошими поступками не только на футбольном поле.

Игрок МЮ стал кавалером ордена Британской империи (МВЕ). Об этом сам Рашфорд сообщил в своем Твиттере.

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22-летний англичанин удостоился награды за помощь малообеспеченным детям во время пандемии COVID-19. Маркус инициировал их поддержку в предоставлении бесплатного питания в течение лета. Для этого он сотрудничал с сетями супермаркетов и продовольственными брендами.

"Никогда не думал, что получу MBE, особенно в 22 года. Это особый момент для меня и моей семьи, особенно – для моей мамы, которая по-настоящему заслуживает такой чести", – написал Рашфорд.

В текущем сезоне Маркус забил два гола в пяти матчах за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

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