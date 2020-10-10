Рашфорд стал кавалером ордена Британской империи
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд отличился хорошими поступками не только на футбольном поле.
Игрок МЮ стал кавалером ордена Британской империи (МВЕ). Об этом сам Рашфорд сообщил в своем Твиттере.
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22-летний англичанин удостоился награды за помощь малообеспеченным детям во время пандемии COVID-19. Маркус инициировал их поддержку в предоставлении бесплатного питания в течение лета. Для этого он сотрудничал с сетями супермаркетов и продовольственными брендами.
"Никогда не думал, что получу MBE, особенно в 22 года. Это особый момент для меня и моей семьи, особенно – для моей мамы, которая по-настоящему заслуживает такой чести", – написал Рашфорд.
В текущем сезоне Маркус забил два гола в пяти матчах за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.
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