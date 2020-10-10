Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд відзначився хорошими вчинками не лише на футбольному полі.

Гравець МЮ став кавалером ордена Британської імперії (МВЕ). Про це сам Рашфорд повідомив у своєму Твіттері.

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22-річний англієць удостоївся нагороди за допомогу малозабезпеченим дітям під час пандемії COVID-19. Маркус ініціював їх підтримку у наданні безкоштовного харчування протягом літа. Для цього він співпрацював з мережами супермаркетів і продовольчими брендами.

"Ніколи не думав, що отримаю MBE, особливо в 22 роки. Це особливий момент для мене і моєї сім’ї, особливо – для моєї мами, яка по-справжньому заслуговує такої честі", – написав Рашфорд.

У поточному сезоні Маркус забив два голи в п’яти матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.

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