Рашфорд став кавалером ордена Британської імперії
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд відзначився хорошими вчинками не лише на футбольному полі.
Гравець МЮ став кавалером ордена Британської імперії (МВЕ). Про це сам Рашфорд повідомив у своєму Твіттері.
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22-річний англієць удостоївся нагороди за допомогу малозабезпеченим дітям під час пандемії COVID-19. Маркус ініціював їх підтримку у наданні безкоштовного харчування протягом літа. Для цього він співпрацював з мережами супермаркетів і продовольчими брендами.
"Ніколи не думав, що отримаю MBE, особливо в 22 роки. Це особливий момент для мене і моєї сім’ї, особливо – для моєї мами, яка по-справжньому заслуговує такої честі", – написав Рашфорд.
У поточному сезоні Маркус забив два голи в п’яти матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.
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