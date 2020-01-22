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Рашфорд может пропустить остаток сезона – форвард рискует не сыграть на Евро-2020

18:45 64 Читати українською
Рашфорд может пропустить остаток сезона – форвард рискует не сыграть на Евро-2020
Маркус Рашфорд / Фото из открытых источников

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не исключает, что до конца сезона команде придется обходиться без своего форварда Маркуса Рашфорда.

"Маркус получит столько времени, сколько ему нужно, чтобы восстановиться. Мы не собираемся форсировать восстановление, рисковать игроками, выпуская их на поле, если у них есть травмы.

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В нашем распоряжении лучший медицинский персонал в стране – Маркус вернется только тогда, когда будет здоров на все 100%. Он будет отсутствовать несколько месяцев", – приводит слова Сульшера издание The Independent.

Напомним, врачи манкунианцев, после тщательного осмотра, обнаружили у 22-летнего нападающего повреждения спины, из-за которого он может пропустить 2-3 месяца – Маркус получил травму в кубковом поединке против Вулверхэмптона и был заменен на 16-й минуте.

В текущем сезоне АПЛ Рашфорд провел 22 матча, в которых отметился 14-ю голами и 5-ю ассистами.

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Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Евро-2020
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