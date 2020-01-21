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Пйонтек может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

12:26 181 Читати українською
Пйонтек может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед
Кшиштоф Пйонтек / Фото из открытых источников

На Туманном Альбионе появился очередной претендент на форварда сборной Польши Кшиштофа Пйонтека.

Польский нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек попал на радары манкунианского клуба, сообщает издание The Athletic.

Милан отклонил два предложения Тоттенхэма по Пйонтеку – лондонцы были готовы отдать своих игроков за поляка

Травма спины Маркуса Рашфорда, который может пропустить 2-3 месяца, заставила руководство Манчестер Юнайтед активизироваться на трансферном рынке, чтобы в кратчайшие сроки усилить линию нападения. Отмечается, что представители клубов уже имели между собой предметный диалог по поводу 24-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что на форварда претендуют Тоттенхэм, Астон Вилла и Вест Хэм.

Напомним, Пйонтек оказался в Серии А летом 2018 года, перейдя в Дженоа из польской Краковии за 4,5 млн евро. Уже через полгода Милан выложил за поляка 38 млн евро. В текущем сезоне Пйонтек сыграл за итальянскую команду в 19 матчах, в которых сумел 5 раз отличиться в воротах соперника и еще один раз ассистировал своему партнеру по команде.

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