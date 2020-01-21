Пйонтек может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

На Туманном Альбионе появился очередной претендент на форварда сборной Польши Кшиштофа Пйонтека.

Польский нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек попал на радары манкунианского клуба, сообщает издание The Athletic.

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Травма спины Маркуса Рашфорда, который может пропустить 2-3 месяца, заставила руководство Манчестер Юнайтед активизироваться на трансферном рынке, чтобы в кратчайшие сроки усилить линию нападения. Отмечается, что представители клубов уже имели между собой предметный диалог по поводу 24-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что на форварда претендуют Тоттенхэм, Астон Вилла и Вест Хэм.

Напомним, Пйонтек оказался в Серии А летом 2018 года, перейдя в Дженоа из польской Краковии за 4,5 млн евро. Уже через полгода Милан выложил за поляка 38 млн евро. В текущем сезоне Пйонтек сыграл за итальянскую команду в 19 матчах, в которых сумел 5 раз отличиться в воротах соперника и еще один раз ассистировал своему партнеру по команде.

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