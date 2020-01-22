Рашфорд може пропустити залишок сезону – форвард ризикує не зіграти на Євро-2020

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не виключає, що до кінця сезону команді доведеться обходитись без свого форварда Маркуса Рашфорда.

"Маркус отримає стільки часу, скільки йому потрібно, аби відновитися. Ми не збираємося форсувати відновлення, ризикувати гравцями, випускаючи їх на поле, якщо у них є травми.

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У нашому розпорядженні найкращий медичний персонал в країні – Маркус повернеться лише тоді, коли буде здоровий на всі 100%. Він буде відсутній кілька місяців", – наводить слова Сульшера видання The Independent.

Нагадаємо, лікарі манкуніанців, після ретельного огляду, виявили у 22-річного нападника пошкодження спини, через яке він може пропустити 2-3 місяці – Маркус зазнав травми у кубковому поєдинку проти Вулверхемптона та був замінений на 16-й хвилині.

У поточному сезоні АПЛ Рашфорд провів 22 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.

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