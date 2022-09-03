"Победный гол забил Бражко, арендованный у Динамо? Я не знал, что он будет играть. Важно, чтобы Бражко играл и повышал свое мастерство. Могу только поздравить с хорошей игрой и голом. Меня больше волнуют ошибки наших игроков в обороне. Это стало ключевым моментом, потому что мы бежали в атаку и хотели забить второй мяч. Не я занимаюсь арендованными игроками. Мне нужно заниматься своей командой.

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Когда я был в Шахтере, я тоже позволял некоторым арендованным футболистам играть против нас. В этот раз такое решение принимал не я. Меня больше беспокоит наша игра. Было много нервов и суеты. Это позволило сопернику организоваться и выходить в хорошие контратаки, заканчивавшиеся голами. Желание у наших ребят было большим и оно наоборот им мешало. Они спешили и суетились. Плюс сказался быстрый пропущенный мяч. Особенно нервозность мешала на последнем рубеже, когда нужно было принять верное решение, чтобы раскрыть оборону соперника.

Перед матчем я говорил футболистам, что мы проходим через трудный момент. Помимо неудачных результатов, появились еще и травмы. То Цыганков вылетел, то Попов. Сегодня ночью забрали в больницу Вивчаренко. Все это отражается на общем состоянии команды. Раньше у нас никогда не было такого тяжелого периода из-за поражений.

До начала еврокубков у нас было около 21 контрольного матча. 18 раз мы выиграли и три сыграли вничью. Мы были уверены в своих силах. Что случилось сейчас... Это нужно пережить. Мы выдерживаем нагрузку, хорошо двигаемся, но что касается психологии, то у нас проблемы. Потому что долго не были с родными. Есть много факторов, создающих нервную атмосферу.

Пока нужно настраиваться на следующий матч. Готовиться к Фенербахче. В чемпионате мы еще сможем наверстать потерянные очки, а в Лиге Европы нужно цепляться за каждую игру. Что касается разницы между матчами в чемпионате и еврокубках, то у нас много пауз в игре. Много раз врачи выходят на поле. Это нервничает. Нет ритма игры. У нас судьи рассказывают каждому игроку, что нужно делать и почему он свистит. Этим пользуются команды, ведущие в счете.

Поздравляю Зарю и ее тренера с победой. Они ее добились благодаря большому желанию. Они не давали нам много свободных зон. Мы часто ошибались из-за нервозности. Можно обсуждать какой состав я выбрал, но мы играем через три для четвертого, и мне нужно делать ротацию. Не хочу никого винить из тех, кто играл в первом тайме. Нужно было производить замены, чтобы что-то изменить", – приводит слова Луческу Динамомания.

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