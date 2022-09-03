Киевляне были близки к подписанию Зе Луиша и Мунаса Даббура, утверждает ПроФутболDigital.

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Трансферы сорвались в момент. Нападающий Хоффенхайма Даббур не поехал в Динамо по семейным обстоятельствам. Причины отказа Зе Луиша неизвестны, хотя экс-форвард московского Спартака находится в статусе свободного агента.

Напомним, пока Динамо завершило 2 летних трансфера – Владислава Кабаева и Кахима Пэрриса.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте