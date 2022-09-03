"Переможний гол забив Бражко, орендований в Динамо? Я не знав, що він гратиме. Важливо, щоб Бражко грав і підвищував свою майстерність. Можу його лише привітати з гарною грою та голом. Мене більше непокоять помилки наших гравців в обороні. Це стало ключовим моментом, тому що ми бігли в атаку та хотіли забити другий м'яч. Не я займаюся орендованими гравцями. Мені потрібно займатись своєю командою.

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Коли я був у Шахтарі, то теж дозволяв деяким орендованим футболістам грати проти нас. Цього разу таке рішення ухвалював не я. Мене більше непокоїть наша гра. Було багато нервів та метушні. Це дозволило супернику організуватися та виходити у хороші контратаки, які закінчувалися голами. Бажання у наших хлопців було велике і воно навпаки їм заважало. Вони поспішали і метушилися. Плюс дався взнаки швидкий пропущений м'яч. Особливо знервованість заважала на останньому рубежі, коли потрібно було прийняти вірне рішення, щоб розкрити оборону суперника.

Перед матчем я казав футболістам, що ми проходимо через тяжкий момент. Крім невдалих результатів, з'явилися ще й травми. То Циганков вилетів, то Попов. Сьогодні вночі забрали до лікарні Вівчаренка. Усе це позначається на загальному стані команди. Раніше ми ніколи не мали такого важкого періоду через поразки.

До початку єврокубків у нас було близько 21-го контрольного матчу. 18 разів ми виграли і три зіграли внічию. Ми були впевнені у своїх силах. Що трапилося зараз... Це треба пережити. Ми витримуємо навантаження, добре рухаємося, але щодо психології, то у нас проблеми. Через те, що довго не були з рідними. Є багато факторів, що створюють нервову атмосферу.

Наразі потрібно налаштовуватися на наступний матч. Готуватись до Фенербахче. У чемпіонаті ми ще зможемо надолужити втрачені очки, а у Лізі Європи потрібно чіплятися за кожну гру. Що стосується різниці між матчами у чемпіонаті та єврокубках, то у нас багато пауз у грі. Багато разів лікарі виходять на поле. Це нервує. Нема ритму гри. У нас судді розповідають кожному гравцеві, що треба робити і чому він свистить. Цим користуються команди, які ведуть у рахунку.

Вітаю Зорю та її тренера з перемогою. Вони її досягли завдяки великого бажання. Вони не давали нам багато вільних зон. Ми часто помилялися через нервозність. Можна обговорювати, який склад я вибрав, але ми граємо через три для четвертого, і мені потрібно робити ротацію. Не хочу нікого звинувачувати із тих, хто грав у першому таймі. Потрібно було робити заміни, щоб щось змінити", – наводить слова Луческу Динамомания.

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