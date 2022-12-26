"Моуринью делает меня лучше. Раньше я любил выпить и погулять, теперь этого не происходит. Я ехал за границу ради проекта Ромы, но долго у меня ничего не получалось.

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Из-за травм я долгое время не мог проявить себя. Люди начали спрашивать, могу ли я выдержать этот уровень и могу ли вернуться в лучшую форму. После моей аренды в Нидерландах я вернулся с твердым намерением добиться успеха. Это сработало, и я стал основным игроком Ромы", – цитирует Карсдорпа Football Italia.

Добавим, что в текущем сезоне нидерландец провел 24 матча и оформил 5 ассистов. Летом 2017 года Рома приобрела защитника Фейенорда за 16 млн евро, но почти сразу он получил тяжелую травму колена.

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