Рома уже провела переговоры с Арсеналом по поводу аренды 24-летнего воспитанника "канониров", сообщает The Athletic.

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По информации издания, пока рано говорить о близком завершении перехода, но сам Мейтленд-Найлс склоняется к переходу в Рому, хотя у него тоже есть вариант с Эвертоном.

Футболист не прочь попытаться повторить путь Тамми Абрахама, который летом вместе с Руем Патрисиу сменил АПЛ на Серию А, присоединившись к Жозе Моуринью в Риме. В нынешнем сезоне Мэйтленд-Найлс лишь 11 раз появлялся на поле (472 минуты) в матчах Арсенала, записав в свой актив один ассист.

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