"Моурінью робить мене кращим. Раніше я любив випити та погуляти, тепер цього не відбувається. Я їхав за кордон заради проекту Роми, але довго у мене нічого не виходило.

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Через травми я довгий час не міг проявити себе. Люди почали запитувати, чи можу я витримати цей рівень і чи можу повернутися до найкращої форми. Після мого оренди в Нідерландах я повернувся з твердим наміром досягти успіху. Це спрацювало, і я став основним гравцем Роми", – цитує Карсдорпа Football Italia.

Додамо, що в поточному сезоні нідерландець провів 24 матчі і оформив 5 асистів. Влітку 2017-го Рома придбала захисника Фейєнорда за 16 млн євро, але майже відразу він отримав важку травму коліна.

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