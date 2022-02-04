"У нас была хорошая обычная неделя тренировок с пятью сессиями. Очевидно, что эта тема обсуждалась внутри команды, они все тоже люди. Мейсон был частью коллектива до того, как у нас начался перерыв.

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В общем это была хорошая неделя тренировок. Мы могли тренироваться в обычных условиях и с нетерпением ждем кубковой игры против Мидлсбро", – цитирует Рангника Goal.

Напомним, полиция арестовала Гринвуда, а позже игрока обвинили не только в изнасиловании и нанесении телесных повреждений, но и в угрозе убийства. 2 февраля полиция Большого Манчестера отпустила 20-летнего нападающего под залог до окончательного завершения расследования инцидента. Скандал разгорелся после того, как его бывшая девушка Гарриет Робсон рассказала, что футболист принуждал ее к сексу и избил.

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