Один из самых перспективных талантов МЮ Мейсон Гринвуд попал в громкий скандал.

Гэрриет Робсон, девушка Мейсона Гринвуда, опубликовала видео в Instagram с окровавленным лицом и фотографиями синяков. "Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд делает со мной", – написала Гэрриет.

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Также девушка слила в сеть аудиозаписи, на которых мужчина с голосом, похожим на 20-летнего форварда МЮ, пристает к ней.

Мейсон является воспитанником Манчестер Юнайтед. За главную команду "красных дьяволов" Гринвуд провел 129 матчей, в которых отличился 35-ю голами и 12-ю ассистами.

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