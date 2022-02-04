Головний тренер МЮ Ральф Рангнік обійшовся без різких заяв щодо нападника Мейсона Грінвуда, якого підозрюють у побитті і зґвалтуванні колишньої дівчини.

"У нас був хороший звичайний тиждень тренувань із п'ятьма сесіями. Очевидно, що ця тема обговорювалась всередині команди, вони всі також люди. Мейсон був частиною колективу до того, як у нас розпочалась перерва.

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Загалом це був хороший тиждень тренувань. Ми могли тренуватися у звичайних умовах і з нетерпінням чекаємо на кубкову гру проти Мідлсбро", – цитує Рангніка Goal.

Нагадаємо, поліція заарештувала Грінвуда, а пізніше гравця звинуватили не лише у зґвалтуванні та завданні тілесних ушкоджень, а й у погрозі вбивством. 2 лютого поліція Великого Манчестера відпустила 20-річного нападника під заставу до остаточного завершення розслідування інциденту. Скандал розгорівся після того, як його колишня дівчина, Гаррієт Робсон, розповіла, що футболіст змушував її до сексу і побив.

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