Вингер Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд беспокоится из-за своей безопасности после того, как его выпустили из-под стражи.

Юный англичанин решил обратиться к услугам двух частных охранников после того, как вернулся в свой дом, сообщает Daily Mail.

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Кроме того, Гринвуд заказал домашнюю систему видеонаблюдения – около 8 камер будут следить за порядком возле имения.

Напомним, полиция арестовала Мейсона в его доме, а позже игрока обвинили не только в изнасиловании и нанесении телесных повреждений, но и в угрозе убийством. 2 февраля полиция Великого Манчестера отпустила 20-летнего мужчину под залог до окончательного завершения расследования инцидента. Скандал разгорелся после того, как его девушка Гарриет Робсон рассказала, что футболист принуждал ее к сексу и избил.

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