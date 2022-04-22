Рангник впервые отреагировал на назначение Тен Хага тренером Манчестер Юнайтед
Еще действующий наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник оценил будущий приход Эрика Тен Хага к рулю Юнайтед.
"Мы не знаем друг друга лично, не встречались. Но судя по тому, что я видел в мюнхенской Баварии, когда он был тренером U-23, и в Аяксе сейчас, мне нравится его футбол.
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Я уверен в полной предсезонной подготовке, в том, что у меня есть возможность сформировать свой персонал. Очевидно, у нас будет новая команда. Практически точно уверен в этом. Мы увидим другой коллектив и улучшение игры.
Знал, что Эрик был одним из кандидатов, с которыми общалось руководство. Я сказал им, что думаю, что он будет хорошим выбором. До сих пор так считаю. Обо всем остальном у нас не было времени поговорить", – цитирует Рангника официальный сайт МЮ.
Напомним, нидерландский специалист подписал с "красными дьяволами" контракт до июня 2025-го, к исполнению своих обязанностей он приступит летом. Ральф Рангник, в свою очередь, станет консультантом.
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