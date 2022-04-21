"Красных дьяволов", похоже, летом ждет солидная перестройка. Все начинается с тренерского мостика, на который придет действующий наставник Аякса Эрик Тен Хаг.

Нидерландский специалист подписал с "красными дьяволами" контракт до июня 2025 года, к исполнению обязанностей он приступит летом. Тогда и начнется перестройка.

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Как сообщает Sky Sports , в конце сезона до 12 игроков могут покинуть Юнайтед. Зато Тен Хаг получит около 200 миллионов фунтов на трансферы, чтобы заменить ушедших футболистов.

Добавим, что в нынешнем сезоне манкунианцы не смогли сразиться за победу ни в одном турнире и рискуют даже не попасть в зону Лиги чемпионов. После 33 туров АПЛ МЮ занимает шестое место в таблице.

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