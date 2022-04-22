Рангнік вперше відреагував на призначення Тен Хага тренером Манчестер Юнайтед
Ще чинний наставник "червоних дияволів" Ральф Рангнік оцінив майбутній прихід Еріка Тен Хага до керма Юнайтед.
"Ми не знаємо один одного особисто, не зустрічались. Але судячи з того, що я бачив у мюнхенській Баварії, коли він був тренером U-23, і в Аяксі зараз, мені подобається його футбол.
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Я доволі впевнений у повній передсезонній підготовці, у тому, що у мене є можливість сформувати свій персонал. Очевидно, що у нас буде нова команда. Майже точно впевнений у цьому. Ми побачимо інший колектив і покращення на гри.
Знав, що Ерік був одним із кандидатів, з яким спілкувалось керівництво. Я сказав їм, що думаю, що він буде хорошим вибором. Досі так вважаю. Про все інше у нас не було часу поговорити", – цитує Рангніка офіційний сайт МЮ.
Нагадаємо, нідерландський фахівець підписав з "червоними дияволами" контракт до червня 2025-го, до виконання своїх обов'язків він приступить влітку. Ральф Рангнік, своєю чергою, стане консультантом в МЮ.
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