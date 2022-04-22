"Ми не знаємо один одного особисто, не зустрічались. Але судячи з того, що я бачив у мюнхенській Баварії, коли він був тренером U-23, і в Аяксі зараз, мені подобається його футбол.

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Я доволі впевнений у повній передсезонній підготовці, у тому, що у мене є можливість сформувати свій персонал. Очевидно, що у нас буде нова команда. Майже точно впевнений у цьому. Ми побачимо інший колектив і покращення на гри.

Знав, що Ерік був одним із кандидатів, з яким спілкувалось керівництво. Я сказав їм, що думаю, що він буде хорошим вибором. Досі так вважаю. Про все інше у нас не було часу поговорити", – цитує Рангніка офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, нідерландський фахівець підписав з "червоними дияволами" контракт до червня 2025-го, до виконання своїх обов'язків він приступить влітку. Ральф Рангнік, своєю чергою, стане консультантом в МЮ.

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