"Всегда лучше говорить лично. Я никогда не читаю соцсети и не общаюсь через эти аккаунты. Меня вообще не существует в мире соцсетей. У меня нет времени на это. Поэтому лучше все решать внутри команды, и я всегда прямо общаюсь с футболистами.

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Так было и с Марсьялем, и с Лингардом. Может, я просто из другого поколения, в мое время таких вещей не было. Я даже помню времена, когда не было ни мобильных телефонов, ни Интернета. Поэтому повторюсь – для меня всегда такие вещи надо обсуждать лично, но в общем пора двигаться вперед. Я знаю, что сказал игрокам в обоих случаях, и знаю, что произошло. Не вижу смысла дальше обсуждать эти ситуации", – цитирует Рангника The Telegraph.

Заметим, что Марсьяль был отдан в аренду Севилье, а Лингард так и остался в МЮ, хотя было предложение от Ньюкасла.

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