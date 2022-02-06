Реал почему-то забыл о 37-м дне рождения своей экс-звезды Криштиану Роналду.

Мадридцы оказались единственным клубом нападающего, который не подготовил ни одного публичного приветствия.

Роналду раскрыл секрет восстановления от повреждений – португалец использует нестандартные методы

Спортинг, Ювентус и Манчестер Юнайтед еще утром сделали соответствующие публикации. Соцсети Реала на протяжении 5 февраля были наполнены разной рутиной, а о празднике Роналду так никто и не упомянул.

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Напомним, именно "сливочным" португалец отдал наибольшую часть своей карьеры. Нападающий выступал на Бернабеу в течение 9 лет, выиграв 2 чемпионата Испании, 2 Кубка Испании и 4 Лиги чемпионов.

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