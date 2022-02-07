Мілан завдяки феномену Жиру тріумфує в дербі

Інтер вважався фаворитом Дербі делла Мадонніна – команда Сімоне Індзагі демонструє стабільніші результати, ніж "россонері". Чинний чемпіон відверто возив Мілан і заслужено повів у рахунку після класного удару Івана Перішіча. Здавалося, "нерадзуррі" обіграють принципового суперника, але підопічні Стефано Піолі перевернули гру за якихось три хвилини.

Героєм став Олів'є Жиру, який двічі вразив ворота Саміра Хандановіча. 35-річний француз приніс Мілану таку важливу звитягу над лідером турнірної таблиці та зберіг "россонері" у чемпіонських перегонах. Безпрограшна серія "нерадзуррі" в Серії А перервалася на позначці 14 матчів.

Інтер залишився лідером навіть після невдачі в дербі, але тепер випереджає Наполі з Міланом тільки на один пункт. Багато хто вже вручив "нерадзуррі" друге поспіль Скудетто, але все тільки починається. Звісно, якщо суперники Інтера регулярно не втрачатимуть очки.

Цікаво, що в першому колі між Інтером і Міланом була зафіксована нічия 1:1. Чинний чемпіон так і не обіграв головного суперника впродовж сезону. Якщо команда Індзагі таки здобуде Скудетто, тіфозі Мілана матимуть бодай якісь аргументи у відповідь. Принаймні, Мірча Луческу часів роботи у Шахтарі закидав Динамо незаслуженість чемпіонства у схожій ситуації. Мовляв, кияни так і не обіграли "гірників", тому не заслуговують титулу.

Результативний дебют Влаховіча за Ювентус – конкуренти пускають туринців у зону ЛЧ

"Стара синьйора" вперше за тривалий час увірвалася в топ-4. Душан Влаховіч і Деніс Закарія результативно дебютували за Юве – саме голи новачків принесли команді Аллегрі перемогу над Вероною. Казковий дебют серба і швейцарця, які з першого ж матчу почали виправдовувати аванси.

Але перемога над Вероною стала не єдиною приємною новиною для Юве. Одразу двоє конкурентів за місце в ЛЧ втратили очки. Аталанта сенсаційно поступилася Кальярі, зігравши один із найгірших матчів у сезоні. Не допомогло і повернення Руслана Маліновського – бергамаски ще мають один матч у запасі, але прямо зараз пропустили Ювентус у топ-4.

Потішила туринців і Рома, яка сенсаційно не змогла обіграти Дженоа. "Джалороссі" провисіли на воротах аутсайдера і змогли забити в компенсований час. Втім, VAR скасував гол Ніколо Дзаньйоло, чим обурив як гравців і тренерський штаб Роми, так і весь Олімпіко на чолі з Франческо Тотті та вокалістом групи Maneskin. Команда Моурінью підтверджує свою нестабільність – як би там після гри не скаржився сеу Жозе, але ця Рома на місце в ЛЧ не заслуговує.

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Барселона видала найкращий тайм при Хаві – Атлетіко не мав жодних шансів

Центральним матчем 23-го туру Ла Ліги був поєдинок на Камп Ноу між "блаугранас" і чинним чемпіоном Іспанії. П'єр-Емерік Обамеянг і Адама Траоре дебютували за Барсу – особливо класно виступив останній. Вихованець каталонців став одним із ковалів перемоги, віддавши гольовий пас і неабияк повозивши захист команди Сімеоне.

Атлетіко забив швидкий гол, у три дотики розірвавши захист Барси, але після цього на полі була лише одна команда. Шедевр Жорді Альби, голи Гаві та Араухо оформили господарям комфортну перевагу ще до перерви. У другому таймі на авансцену вийшов Дані Алвес, який спершу забив перший гол після повернення, а потім отримав безглузде вилучення. "Матрацники" відповіли лише одним голом – 4:2 на користь Барселони.

"Синьо-гранатові" здобули вкрай важливу перемогу над прямим конкурентом за топ-4. Барса обійшла Атлетіко, викинувши команду Сімеоне із зони ЛЧ. Перший тайм став найкращим для "кулес" під керівництвом Хаві – справа навіть не стільки в трьох голах, скільки в реакції на швидкий пропущений м'яч. Давно Атлетіко не був настільки безпорадним.

Реал не без проблем зміцнив лідерство у Прімері

Команда Карло Анчелотті після невдачі в Кубку Іспанії з труднощами зламала опір Гранади. Команда Роберта Морено нав'язала боротьбу лідеру чемпіонату і в першому таймі навіть переважала суперника, але по перерві мадридці суттєво додали. Кіпер Гранади рятував, як міг, однак на 74-й хвилині Марко Асенсіо таки забив переможний гол. Не надто впевнена, але все ж перемога столичної команди на рідному Бернабеу.

"Вершкові" скористалися невдачею Севільї, яка втретє поспіль втратила очки. Іван Ракітіч не забив пенальті у ворота Осасуни в компенсований час. Андалусійці забуксували і відпустили Реал вже на 6 пунктів. По суті, саме команда Хулена Лопетегі залишається єдиним конкурентом мадридців у боротьбі за титул – Бетіс відстає від "меренге" на 13 очок, а Барселона позаду на 15 (проте має гру в запасі).

Провальні дебюти українців у топ-лігах

Владислав Супряга і Данило Ігнатенко вперше зіграли за нові клуби. Обидва вийшли на заміну, але не дограли матч до кінця. Нападник Сампдорії з'явився ще в першому таймі, проте не провів на полі навіть півгодини. Зворотна заміна і справжня полеміка через таке рішення Марко Джампаоло – тренер Сампи після несподіваної перемоги 4:0 над Сассуоло змушений був пояснювати свій суворий вердикт щодо українця.

Дебют Ігнатенка вийшов ще гіршим. Данило з'явився на полі в поєдинку проти Реймса за рахунку 0:4, але вже через 9 хвилин отримав пряму червону картку. Ще на першій прес-конференції у Бордо українця питали про велику кількість карток, на що Ігнатенко заявив, що подорослішав і тепер отримує їх менше. Слова – це одне, на ділі вийшло по-іншому. 0:5 у дебютному матчі і червона картка – явно не про такий дебют мріяв орендований у Шахтаря хавбек. Бордо опустився вже на передостаннє місце і серйозно ризикує вилетіти з еліти. Наразі саме жирондинці демонструють найгіршу форму серед усіх команд Ліги 1.

Мессі забив другий гол у Лізі 1 – ПСЖ знищив чинного чемпіона і мчить до титулу

У 23-му турі чемпіонату Франції команда Маурісіо Почеттіно розбила Лілль – 5:1. "Доги" після чемпіонства в сезоні 2020/21 відверто посипалися, посідаючи лише 11 місце турнірної таблиці. Лілль у рідних стінах нічого не зумів протиставити лідеру чемпіонату, отримавши у свої ворота 5 м'ячів.

Автором одного із них став Ліонель Мессі, який забиває вже 18-й календарний рік поспіль у професіональній кар'єрі. Це лише другий гол аргентинця в чемпіонаті та перший у 2022-му. Надворі лютий місяць, а в активі 7-разового володаря "Золотого м'яча" тільки два влучні удари в чемпіонаті – ніяких шансів на "Золотий бутс" сезону 2021/22 у Мессі немає.

Зате чемпіонський титул нікуди не подінеться. Парижани випереджають Марсель на 13 пунктів і можуть спокійно готуватися до матчів 1/8 ЛЧ проти Реала. Перший поєдинок із мадридцями відбудеться вже наступного тижня.

Кубок Англії: українці йдуть далі, виліт Манчестер Юнайтед і Лестера

Всі представники України в АПЛ зіграли в 1/16 фіналу Кубка. Віталій Миколенко вперше вийшов на Гудісон Парк у матчі проти Брентфорда. Евертон у дебютному поєдинку Френка Лемпарда виграв і пройшов далі – не обійшлося без результативного огріху екс-захисника Динамо.

Вест Хем відскочив у протистоянні з представником шостого дивізіону. Кіддермінстер завдав серйозних клопотів команді Девіда Мойєса, яка зрівняла рахунок лише в компенсований час. Коли здавалося, що справа йде до пенальті, Вест Хем знову відзначився в доданий вже до екстра-таймів час. Після невдалого удару Андрія Ярмоленка Боуен таки заштовхав м'яч у сітку. "Молоти" з труднощами пройшли в 1/8.

Виграв і Манчестер Сіті, який спокійно розібрався з Фулхемом. Олександр Зінченко вийшов на заміну – перший матч українця в 2022 році. Відповідно, всі представники нашої збірної мають шанс зіграти в 1/8 фіналу. Найбільші несподіванки – виліт Манчестер Юнайтед від Мідлсбро в серії пенальті та розгром Лестера Ноттінгемом.

Баварія відривається від "конкурентів" – посприяла сенсація в Дортмунді

Лідер Бундесліги перестріляв РБ Лейпциг – надрезультативні 3:2. Колишня команда Юліана Нагельсманна дала бій Баварії, однак автогол Йошко Гвардіола став вирішальним. Гості мали шанси повезти додому нічию, проте феноменальний Ману Нойєр врятував для мюнхенців три очки, після чого з чистою совістю ліг на планову операцію і пропустить кілька тижнів.

В іншому центральному матчі туру зійшлися переслідувачі Баварії (якщо їх ще доцільно так іменувати) – Борусія Дортмунд і Байєр. Поєдинок на Сігнал Ідуна Парк подарував несподіваний розгром у виконанні "фармацевтів". 5:2 – команда Марко Розе зазнала болісного удару та відпустила Баварію на 9 очок. Байєр натомість наблизився до Борусії на відстань у 5 пунктів.

Гол вікенду

Жорді Альба став автором справжнього шедевру, зрівнявши рахунок у матчі Барселона – Атлетіко. Навряд чи ветеран так задумував, адже м'яч явно зрізався, однак це лише надало неймовірної траєкторії. Ян Обак не мав ніяких шансів – абсолютна окраса вихідних.

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