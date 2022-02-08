"Завжди краще говорити особисто. Я ніколи не читаю соцмережі та не спілкуюся через ці акаунти. Мене взагалі не існує у світі соцмереж. В мене немає часу на це. Тому краще все вирішувати всередині команди, і я завжди прямо спілкуюсь із футболістами.

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Так було і з Марсьялем, і з Лінгардом. Можливо, я просто з іншого покоління, у мій час таких речей не було. Я навіть пам'ятаю часи, коли не було ані мобільних телефонів, ані інтернету. Тому повторюся – для мене завжди такі речі треба обговорювати особисто, але загалом настав час рухатися вперед. Я знаю, що сказав гравцям в обох випадках, і знаю, що сталося. Не бачу сенсу далі обговорювати ці ситуації", – цитує Рангніка The Telegraph.

Зауважимо, що Марсьяля віддали у оренду Севільї, а Лінгард так і залишився в МЮ, хоча була пропозиція від Ньюкасла.

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