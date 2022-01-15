После победы над Астон Виллой (1:0) в 1/32 Кубка Англии немец сделал следующий день (вторник) выходным, но сам неожиданно приехал на базу в Каррингтоне, сообщает Daily Mail .

Рангник определил проблемную позицию в Манчестер Юнайтед и уже нашел туда усиление – питомец Челси за почти 50 млн.

Увидев, что никого нет, Рангник решил выяснить ситуацию. "Он позвонил со своей машины, чтобы спросить, где тестирование на коронавирус. Ему напомнили, что игроки сегодня имеют выходной. Потом он уехал. Об этом говорили на базе, а игроки по-хорошему шутят", – рассказал источник в МЮ.

Следующий матч Манчестер Юнайтед проведет уже сегодня, 15 января. Соперником снова будет Астон Вилла, но уже в АПЛ.