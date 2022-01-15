Після перемоги над Астон Віллою (1:0) в 1/32 Кубка Англії німець зробив наступний день (вівторок) вихідним, але сам несподівано приїхав на базу у Каррінгтоні, повідомляє Daily Mail.

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Побачивши, що нікого немає, Рангнік вирішив вияснити ситуацію. "Він зателефонував зі своєї машини, щоб спитати, де тестування на коронавірус. Йому нагадали, що гравці сьогодні мають вихідний. Потім він поїхав. Про це говорили на базі, а гравці по-доброму кепкують", – розповіло джерело в МЮ.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе вже сьогодні, 15 січня. Суперником знову буде Астон Вілла, але вже в АПЛ.

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