Рангник определил проблемную позицию в Манчестер Юнайтед и уже нашел туда усиление – воспитанник Челси почти за 50 млн
Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник настроен активно поработать на трансферном рынке.
Немецкого специалиста не устраивает выбор на правом фланге защиты. По мнению Рангника, Ван-Биссака не способен качественно помогать в атаке, а Далоту не хватает уверенности в оборонительных действиях.
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По информации Mail Sport, решением этой проблемы может стать защитник Брайтона Тарик Лэмпти. Правда, Манчестер Юнайтед настроен потратить на 21-летнего воспитанника Челси не более 30 млн фунтов, а его нынешний клуб требует 40 млн (около 48 млн евро).
В нынешнем сезоне АПЛ Лэмпти сыграл за Брайтона 12 матчей, отличившись одной результативной передачей. В активе Далота и Ван-Биссаки 8 и 15 поединков соответственно без результативных действий.
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