Немецкого специалиста не устраивает выбор на правом фланге защиты. По мнению Рангника, Ван-Биссака не способен качественно помогать в атаке, а Далоту не хватает уверенности в оборонительных действиях.

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По информации Mail Sport, решением этой проблемы может стать защитник Брайтона Тарик Лэмпти. Правда, Манчестер Юнайтед настроен потратить на 21-летнего воспитанника Челси не более 30 млн фунтов, а его нынешний клуб требует 40 млн (около 48 млн евро).

В нынешнем сезоне АПЛ Лэмпти сыграл за Брайтона 12 матчей, отличившись одной результативной передачей. В активе Далота и Ван-Биссаки 8 и 15 поединков соответственно без результативных действий.

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