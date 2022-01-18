Рангник поставил точку в конфликте с Марсьялем, которому приписал бойкот матчей
Главный тренер МЮ Ральф Рангник и нападающий Антони Марсьяль выяснили отношения. Немец публично обвинял подопечного в отказе ехать на игру против Астон Виллы.
"У меня был личный разговор с Антони в воскресенье о случившемся, и как я видел всю ситуацию. Вопрос теперь решен.
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Он не тренировался вчера и позавчера. Вероятно, он будет тренироваться сегодня. После занятий я решу, попадет ли он в состав на следующую игру против Брентфорда или нет", – цитирует Рангника Sky Sports.
Ранее агент Марсьяля открыто заявил, что планирует искать клиенту новый клуб. Форвардом интересовалась Севилья, однако она не может потянуть громадную зарплату – 250 тысяч фунтов в неделю. У МЮ остается около 2 недель, чтобы избавиться от опального игрока. В этом сезоне Марсьяль провел 10 матчей и забил один мяч.
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