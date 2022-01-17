"Здесь очень много фейковых новостей. Очень много. Все это ложь.

Кин назвал трех игроков Манчестер Юнайтед, которых оставил бы в команде

Очевидно, что мы общаемся на португальском, мы разговариваем, дружим. Мы очень хорошие друзья с Алексом Теллесом как на поле, так и за его пределами. Я его давно знаю, потому нет ничего удивительного в нашей дружбе.

Но это не значит, что я не буду разговаривать с Лингардом, Рашфордом, Гринвудом, Магуайром, другими английскими ребятами. Мы хорошо с ними дружим, мы все одноклубники. Мы всегда танцуем в раздевалке, устраиваем командные ужины. Сейчас это удается реже делать из-за коронавируса", – цитирует Фреда ESPN Brasil.

После 20 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 7-й строчке. В 1/8 финала Лиги чемпионов манкунианцы встретятся с мадридским Атлетико.

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