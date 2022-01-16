Главный тренер МЮ Ральф Рангник объяснил, почему форварда Антони Марсьяля не было даже в запасе на матч против Астон Виллы (2:2).

"Он сам не захотел быть в команде, хотя обычно сидел, по крайней мере, на скамье запасных. На этот раз он не захотел, поэтому не поехал с командой", – цитирует Рангника The Guardian.

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Сам Марсьяль опровергает заявление главного тренера. "Я никогда не откажусь играть за Манчестер Юнайтед. Я здесь уже 7 лет, никогда не проявлял и не буду проявлять неуважение к клубу и болельщикам", – написал француз в Instagram.

Ранее агент Марсьяля открыто заявил, что планирует искать клиенту новый клуб. Форвардом интересовалась Севилья, однако она не может потянуть громадную зарплату – 250 тысяч фунтов в неделю. У МЮ остается около 2 недель, чтобы избавиться от опального игрока. Добавим, что в этом сезоне Марсьяль провел 10 матчей и забил один мяч.

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