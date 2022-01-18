Головний тренер МЮ Ральф Рангнік та нападник Антоні Марсьяль з'ясували стосунки. Німець публічно звинувачував підопічного у відмові їхати на гру проти Астон Вілли.

"У мене була особиста розмова з Антоні у неділю про те, що сталося, і як я бачив усю ситуацію. Питання тепер вирішене.

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Він не тренувався вчора і позавчора. Ймовірно, він тренуватиметься сьогодні. Після занять я вирішу, потрапить він у склад на наступну гру проти Брентфорда чи ні", – цитує Рангніка Sky Sports.

Раніше агент Марсьяля відкрито заявив, що планує шукати клієнту новий клуб. Форвардом цікавилася Севілья, однак вона не може потягнути велетенську зарплатню – 250 тисяч фунтів на тиждень. У МЮ залишається близько 2 тижнів, щоб позбутися опального гравця. У поточному сезоні Марсьяль провів 10 матчів та забив один м'яч.

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